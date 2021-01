जम्मू कश्मीरमध्ये पोलिसांच्या गाडीवर ग्रेनेड हल्ला, दहशतवाद्यांचा शोध सुरू

जम्मू कश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ल्याचे प्रमाण वाढत आहेत. आता जम्मू कश्मीरच्या किश्तवाड जिल्ह्यात दहशतवाद्यांनी पोलिसांवर ग्रेनेड हल्ला केला आहे. सुदैवाने यात कुठलीही जिवीतहानी झालेली नाही.

Grenade lobbed at Police vehicle in Dadpeth area of Kishtwar. More details awaited: SSP Kishtwar. #JammuAndKashmir

— ANI (@ANI) January 22, 2021