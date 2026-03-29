Jammu Kashmir – बर्फवृष्टीनंतर गुलमर्ग पर्यटकांनी फुलले, गोंडोला राईडसाठी सर्वाधिक गर्दी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कश्मीरमधील लोकप्रिय पर्यटन स्थळ असलेल्या गुलमर्गमध्ये रविवारी झालेल्या ताज्या हिमवर्षावामुळे पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली. विशेषतः गुलमर्ग गोंडोलाजवळ लांबच लांब रांगा दिसत होत्या, जिथे शेकडो पर्यटक तासन्तास थांबले होते. जगातील सर्वात उंच केबल कार सेवांपैकी एक मानली जाणारी गुलमर्ग गोंडोला दोन टप्प्यांत चालते. पहिला टप्पा गुलमर्ग ते कांगदुरी आणि दुसरा कांगदुरी ते अफारवत पर्यंत आहे.

Jammu Kashmir – बंदीपोरामध्ये हिमस्खलनाचा इशारा, पुढील २४ तासांत अतिवृष्टीचा अंदाज

ताज्या हिमवर्षावाने सुंदर दृश्यात भर घातली असून, मोठ्या संख्येने पर्यटक आकर्षित झाले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गोंडोलाचे दोन्ही टप्पे सुरू होते, परंतु पर्यटकांच्या गर्दीत अचानक झालेल्या वाढीमुळे दिवसभर विलंब आणि गर्दी झाली. तिकीट काउंटरपासून बोर्डिंग पॉईंटपर्यंत लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.

बर्फाच्छादित पर्वतांच्या सान्निध्यात पर्यटक फोटो काढताना, स्लेजिंग करताना आणि इतर उपक्रमांचा आनंद घेताना दिसले. मात्र, या उत्साहाच्या वातावरणातही अनेकांनी तिकीट दरांवर नाराजी व्यक्त केली. तासन्तास रांगेत थांबूनही तिकिटे खूप महाग होती, ज्यामुळे कुटुंबासोबत प्रवास करणाऱ्यांना अडचण येत होती. दोन्ही टप्प्यांची तिकिटे सर्वांना परवडणारी नाहीत, अशी चिंता स्थानिकांनीही व्यक्त केली. पर्यटन व्यावसायिकांचा असा विश्वास आहे की, ही गर्दी या गोष्टीचे द्योतक आहे की हिवाळ्याच्या अखेरीससुद्धा गुलमर्ग पर्यटकांसाठी एक प्रमुख पसंतीचे ठिकाण आहे. या वाढलेल्या गर्दीमुळे स्थानिक हॉटेल्स, गाईड्स आणि वाहतूक सेवांना लक्षणीय फायदा होत आहे.

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

तेलाच्या भीषण संकटामुळे पाकिस्तानात ‘स्मार्ट लॉकडाऊन’ लागू; लग्नसोहळ्यांवरही बंदी

लोकलच्या दिव्यांग डब्यातच पोलिओग्रस्त प्रवाशाला मारहाण, व्हिडीओ व्हायरल

Israel Iran War – ‘सौदीचे राजकुमार माझी हाजी हाजी करत आहेत’; इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा

इस्रायली हल्ल्यात तीन पत्रकार ठार, लेबनॉनचे राष्ट्रपती म्हणाले, हा एक घृणास्पद गुन्हा…

गॅस सिलिंडरच्या रांगेत वृद्धाचा मृत्यू, रोहिणी खडसेंनी भाजपच्या महिला आमदाराला फटकारले

या गुन्हेगारांना लक्षात ठेवा, मुलींच्या शाळेवर हल्ला करणाऱ्या अमेरिकन नौदल अधिकाऱ्यांचा फोटो शेअर करत इराणने दिला इशारा

नवी मुंबई विमानतळावरून इंडिगोच्या 30 हून अधिक नव्या उड्डाणांना सुरुवात, देशभरातील शहरांशी कनेक्टिव्हिटी वाढणार

Varanasi- विमान लॅंडिग दरम्यान प्रवाशाने आपत्कालीन गेट उघडल्यामुळे गोंधळाचे वातावरण, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं

कर्नाटकमध्ये कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेल्या तरुणाने आई, बहिण आणि भाच्याचा गळा चिरला आणि नंतर…