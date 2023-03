नागालँडमध्ये भाजपला पाठिंबा दिल्याने नितीश कुमार नाराज, JDU ची राज्य समिती केली बरखास्त

नितीश कुमार यांचा पक्ष जनता दल युनायटेडने आपली नागालँड राज्य समिती तातडीने बरखास्त केली आहे. नागालँडच्या JDU च्या प्रदेशाध्यक्षांनी केंद्रीय कार्यकारिणी सोबत कोणतीही सल्लामसलत न करता नागालँडच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठिंब्याचे पत्र दिल्याने ही कारवाई केल्याचे जेडीयूने म्हटले आहे. हे नियमांचे उल्लंघन आणि मनमानी कारभार असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.

जनता दल युनायटेडने 8 मार्च रोजी नागालँड राज्य समिती त्वरित बरखास्त करत एक निवेदन जारी केले. जेडीयूचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि ईशान्येकडील पक्षाचे प्रभारी अफाक अहमद खान यांनी एका लेखी निवेदनात म्हटले आहे की, “केंद्रीय नेतृत्वाला कळले आहे की आमच्या पक्षाच्या नागालँड प्रदेशाध्यक्षांनी केंद्रीय कार्यकारिणी सोबत कोणतीही सल्लामसलत न करता मुख्यमंत्र्यांना पाठिंब्याचे पत्र दिले आहे. हा बेशिस्त आणि मनमानीपणा आहे. त्यामुळे पक्षाने नागालँड राज्य समिती तातडीने बरखास्त केली आहे.”

बुधवारी JDU नागालँडचे प्रदेशाध्यक्ष सेंचुमो लोथा आणि त्यांचे एकमेव आमदार झ्वेंगा सेब यांनी कोहिमा येथे मुख्यमंत्री नेफियु रिओ यांची भेट घेतली आणि त्यांना त्यांच्या पाठिंब्याचे पत्र सुपूर्द केले.

