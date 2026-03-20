संकट काळात तरी शासनाने संवेदनशीलता दाखवावी – जयंत पाटील

महाराष्ट्रातील अनेक भागांना सध्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीने झोडपले आहेत. त्यामुळे अक्षरश: काढणीला आलेली रब्बी पिके आडवी झाली आहेत. अनेक फळबागांचेही नुकसान झाले असून त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने तत्काळ पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत जाहीर करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी केली आहे.

”संपूर्ण राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. उभ्या पिकांचे, फळबागांचे तसेच काढणीस आलेल्या पिकांचेही नुकसान होऊन शेतकरी संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने तात्काळ पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट आणि योग्य ती आर्थिक मदत जाहीर करावी. मदत देताना कोणत्याही प्रकारची अट न ठेवता शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे या संकटाच्या काळात शासनाने संवेदनशीलता दाखवत त्वरित निर्णय घ्यावा”, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमधून केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

भोंदू बाबा अशोक खरातचे VSR कनेक्शन उघड झाले…, अमोल मिटकरींच्या सोशल मीडियातील पोस्टने नवा ट्विस्ट

ठोस कारणांशिवाय मुलांची डीएनए टेस्ट नको! घटस्फोटासाठी अर्ज करणाऱ्या पतीला उच्च न्यायालयाचा दणका

RTE अंतर्गत खासगी शाळांना 2,930 कोटींची थकबाकी, निधीअभावी अडचण, पण प्रवेशावर परिणाम होणार नसल्याचे सरकारचे स्पष्टीकरण

थकबाकीदारांनी भरला मालमत्ता कर, नवी मुंबई पालिकेच्या तिजोरीला नऊ दिवसांत २० कोटींचे लक्ष्मीदर्शन

ठाण्यात कमी वजनाच्या ६७० बालकांना मिळाले नवे जीवन, जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर ठरले देवदूत

Photo – ग्लॅमरस नाही पण एकदमच हटके, इशा डे ने शेअर केले लग्नाचे फोटो

मी पुन्हा चंद्रपुरात येणार, मुनगंटीवारांच्या घोषणेने भाजप वर्तुळात खळबळ

खरात प्रकरण एपस्टीन फाईल्सपेक्षाही भयंकर, खासदार संजय राऊत यांची टीका

… म्हणून भाजप निवडणूक आयोगाला ढाल बनवून पश्चिम बंगालमध्ये घाणेरडा खेळ खेळतोय, संजय राऊत यांनी फटकारले