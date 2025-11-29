Kankavli Nagar Panchayat Election – कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांची गस्त वाढली

सामना ऑनलाईन
|

कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली आहे. कणकवली शहरातून पोलिसांनी संचालन केले यावेळी स्वतः डीवायएसपी घनश्याम आढाव, पोलीस निरीक्षक तेजस नलवडे या संचलनामध्ये सहभागी झाले होते. तसेच नरडवे रोड वर निवडणूक भरारी पथकाच्या फेरा वाढल्या आहेत. काही ठिकाणी नाकाबंदी देखील करण्यात आली आहे .

नगरपंचायत निवडणुकीसाठी एक दिवस प्रचार करण्यासाठी मुदत वाढ निवडणूक आयोगाने दिली आहे. त्यामुळे विविध पक्ष प्रचार रणनीती यशस्वी करण्यासाठी संबंधित उमेदवार व त्यांचे कार्यकर्ते धावपळ करत आहेत. कणकवली शहरातील पटवर्धन चौक येथे राज्य राखीव पोलीस दलाचे पथक तैनात करण्यात आले आहे. कणकवली नगरपंचायत साठी २ डिसेंबरला मतदान होत असल्यामुळे हळूहळू पोलीस संरक्षण वाढ करण्यात येत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

किती अव्वल खेळाडू देशांतर्गत क्रिकेट खेळतात? दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवनांतर कपिल देव भडकले

दुपारच्या जेवणानंतर सुस्ती येत असल्यास करुन बघा हे उपाय

हिवाळ्यात मेथीच्या भाजीला सूपरफूड का म्हणतात, जाणून घ्या

शाळेत आली AI Teacher ‘सोफी’, 17 वर्षाच्या विद्यार्थ्याने बनवला रोबोट

कियारा अडवाणीने मुलीचे नाव ठेवले सरायाह

नांदेडात भाजपला ‘बी’ टीमच्या कुबड्या! महायुतीमध्येच तुफान हाणामारी, चिखलफेक

मध्य वैतरणा धरणावर प्रकल्पग्रस्तांची धडक; मोखाड्यातील ६१ आदिवासी कुटुंबे बाधित, १८ वर्षांच्या बुडित कृषी मजुरीचा मोबदला नाही

हिंदुस्थान रशियाकडून 300 क्षेपणास्त्र घेणार, ‘एस-400’ मिसाईल खरेदीचा प्रस्ताव

मेथीचे पराठे कडवट होऊ नयेत म्हणून या टिप्स फाॅलो करा