Kankavli Nagar Panchayat Election – कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांची गस्त वाढली

कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली आहे. कणकवली शहरातून पोलिसांनी संचालन केले यावेळी स्वतः डीवायएसपी घनश्याम आढाव, पोलीस निरीक्षक तेजस नलवडे या संचलनामध्ये सहभागी झाले होते. तसेच नरडवे रोड वर निवडणूक भरारी पथकाच्या फेरा वाढल्या आहेत. काही ठिकाणी नाकाबंदी देखील करण्यात आली आहे .
नगरपंचायत निवडणुकीसाठी एक दिवस प्रचार करण्यासाठी मुदत वाढ निवडणूक आयोगाने दिली आहे. त्यामुळे विविध पक्ष प्रचार रणनीती यशस्वी करण्यासाठी संबंधित उमेदवार व त्यांचे कार्यकर्ते धावपळ करत आहेत. कणकवली शहरातील पटवर्धन चौक येथे राज्य राखीव पोलीस दलाचे पथक तैनात करण्यात आले आहे. कणकवली नगरपंचायत साठी २ डिसेंबरला मतदान होत असल्यामुळे हळूहळू पोलीस संरक्षण वाढ करण्यात येत आहे.