उत्तराखंडमधील हवामानात सुधारणा झाल्याने केदारनाथ धाम भाविकांनी फुलले

उत्तराखंडमधील हवामानात सुधारणा झाल्यानंतर, केदारनाथ धाम पुन्हा एकदा पूर्वीचे वैभव परतू लागला आहे. बाबांच्या दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने भाविक येऊ लागले आहेत. केदारनाथला भेट देणाऱ्या भाविकांची संख्या आतापर्यंत १५ लाखांच्या पुढे गेली आहे. हवामान स्वच्छ झाल्यानंतर, मोठ्या संख्येने भाविक केदारनाथ धाममध्ये पोहोचू लागले आहेत. अशा परिस्थितीत स्थानिक व्यापाऱ्यांमध्येही आनंद दिसून येत आहे. भाविकांची वाढती गर्दी पाहून प्रशासनानेही व्यवस्था वाढवली आहे.

केदारनाथ यात्रा आता हळूहळू पुन्हा रुळावर येऊ लागली आहे. श्राद्ध पक्षही सुरू झाला आहे, त्यामुळे भाविकांची संख्या वाढत आहे. बऱ्याच काळानंतर बाबा केदारांचा दरबार भाविकांच्या जयघोषाने गुंजत आहे. आजकाल दररोज पाच हजारांहून अधिक भाविक केदारनाथ धाममध्ये पोहोचत आहेत आणि धामला पोहोचणाऱ्या भाविकांची संख्याही १५ लाखांच्या पुढे गेली आहे. आतापर्यंत १५ लाख ७९५७ यात्रेकरूंनी बाबा केदारचे दर्शन घेतले आहे.

भाविकांची वाढती संख्या पाहता प्रशासनानेही व्यवस्था वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. सोनप्रयाग ते केदारनाथ धामपर्यंतची व्यवस्था निर्दोष केली जात आहे. धाममध्ये पोहोचणाऱ्या प्रत्येक भाविकाची काळजी घेतली जात आहे.

