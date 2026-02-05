लोकसभेत पंतप्रधान मोदींसोबत’अघटित’ घडण्याची भीती होती, अध्यक्ष ओम बिर्लांचे खळबळजनक विधान; काँग्रेसकडून ‘पळपुटेपणा’चा आरोप

om-birla

लोकसभेत काल झालेल्या गदारोळावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये नवा संघर्ष पेटला आहे. लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जागेभोवती विरोधी खासदारांनी घातलेला घेराव आणि त्यादरम्यान काही ‘अघटित’ घडण्याची शक्यता असल्याचा खळबळजनक दावा लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी केला आहे. या कारणास्तव पंतप्रधानांचे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाचे भाषण काल रद्द करण्यात आले, अशी भूमिका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मांडली आहे.

आज सभागृहात बोलताना सभापती ओम बिर्ला म्हणाले, ‘पंतप्रधान जेव्हा भाषणासाठी येणार होते, तेव्हा मला ठोस माहिती मिळाली होती की काँग्रेसचे काही सदस्य पंतप्रधानांच्या आसनापर्यंत पोहोचून काहीतरी अनपेक्षित कृत्य करू शकतात. लोकशाहीच्या मंदिरात असे अप्रिय प्रसंग टाळण्यासाठी मी स्वतः पंतप्रधानांना सभागृहात न येण्याची विनंती केली आणि कामकाज तहकूब केले.’ विरोधकांचे हे वागणे संसदीय परंपरेला लागलेला ‘काळा डाग’ असल्याचेही ते या वेळी म्हणाले.

बुधवारी सायंकाळी ५ वाजता पंतप्रधानांचे भाषण अपेक्षित होते. मात्र, विरोधी पक्षाच्या सुमारे ८ ते ९ महिला खासदारांनी पंतप्रधानांच्या आसनाभोवती ‘Gherao’ (घेराव) घातला होता. त्यांच्या हातात ‘जे योग्य आहे ते करा’ (Do what is right) असे फलक होते. माजी लष्करप्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे यांच्या अप्रकाशित आत्मचरित्रातील मुद्द्यांवरून राहुल गांधी यांना बोलू न दिल्याने काँग्रेस आक्रमक झाली होती.

काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. ‘पंतप्रधानांवर हात उचलण्याचा किंवा त्यांना इजा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे पूर्णपणे खोटे आहे. पंतप्रधान आता सभापतींच्या मागे लपून राजकारण करत आहेत. काल सभागृहात येण्याचे धैर्य त्यांच्यात नव्हते’, अशी टीका त्यांनी केली. तर प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी ‘पंतप्रधान वास्तवाला घाबरले आहेत’, असा टोला लगावला.

lok sabha chaos: speaker om birla on pm modi seat siege by opposition mps | priyanka gandhi reacts

lok sabha speaker om birla claims threat to pm modi safety amid opposition protests in parliament. priyanka gandhi slams claims as absolute lies. read the full report.

