आज ममता दिन, राज्यभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

तमाम शिवसैनिकांच्या लाडक्या माँसाहेब स्वर्गीय सौ. मीनाताई ठाकरे यांचा 95वा जन्मदिन म्हणजेच ममता दिन 6 जानेवारी रोजी साजरा होत आहे. यानिमित्त उद्या मंगळवारी सकाळी 7 वाजल्यापासून दुपारी 1 वाजेपर्यंत शिवतीर्थ येथे स्व. सौ. मीनाताई ठाकरे स्मृती स्मारक समितीने सुगम संगीत आणि भजनाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. ममता दिनानिमित्त राज्यभरातही विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
दादरमधील शिवतीर्थावर माँसाहेबांच्या पुतळ्याजवळ विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. पहिल्या सत्रात श्री सिद्धिविनायक सुगम संगीताचे गुणी कलाकार रविराज नर, राजा कदम, हर्षदा वेल्हाळ, स्मिता तायशेटे, सुहास जयवंत, सचिन नवले आदी भक्तिगीतांचा कार्यक्रम सादर करणार आहेत. दुसऱ्या सत्रात दादर येथील आर्यदुर्गा महिला भजन मंडळ आणि दैवज्ञ हितवर्धक महिला भजन मंडळ या संस्थेच्यावतीने भजन गीतांचा कार्यक्रम सादर होणार आहे, अशी माहिती स्व. सौ. मीनाताई ठाकरे स्मृती स्मारक समिती, मुंबईच्यावतीने देण्यात आली आहे.
रमाधाममध्येही विविध कार्यक्रम
खोपोली येथील रमाधाम वृद्धाश्रमातही विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात भजन, कीर्तन आणि माँसाहेबांना आदरांजली वाहण्याचा कार्यक्रम होणार आहे. रमाधामच्या आवारात एक गणपतीचे मंदिर आणि त्यापुढे एक गोमाता असावी अशी माँसाहेबांची इच्छा होती. त्यानुसार गणेशमंदिर बांधण्यात आले आहे. माँसाहेबांची जयंती आणि अंगारकी चतुर्थीचा मुहूर्त साधून या मंदिरातील श्रीगणेशाचे आणि गोमातेचे पूजन रमाधामचे अध्यक्ष चंदुमामा वैद्य यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.