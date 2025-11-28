महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध कवी, हास्यसम्राट डॉ. मिर्झा बेग यांचे निधन; 68 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

सामना ऑनलाईन
|

महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध कवी ,हास्यसम्राट, ‘मिर्झा एक्सप्रेस ‘फेम डॉ. मिर्झा रफी अहमद बेग यांचे शुक्रवारी सकाळी 6.30 वाजता दीर्घ आजाराने निधन झाले. ते 68 वर्षांचे होते. यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर तालुक्यातील धनज -माणिकवाडा हे त्यांचे मूळ गाव आहे. सध्या अमरावती येथील वलगाव रोडवरील नवसारी परिसरात ‘ मिर्झा एक्सप्रेस ‘ या घरात त्यांचे वास्तव्य होते. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी फातेमा मिर्झा,अभियंता मुलगा रमीज,महाजबी व हुमा या दोन सुविद्य कन्या आहेत.त्यांच्यावर अमरावती येथील ईदगा कब्रस्तानात दुपारी दोन नंतर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. त्यांच्या निधनाने वऱ्हाडी भाषेचा स्तंभ ढासळला असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

मिर्झा बेग यांनी विदर्भ साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषवले होते. ते आपल्या खुमासदार सादरीकरणासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध होते. त्यांचे एकूण २० काव्यसंग्रह असून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात त्यांनी आपल्या ‘मिर्झा एक्सप्रेस ‘ या काव्य मैफिलीचे 6 हजारावर सादरीकरण केले आहे. गेल्या काही दिवसापासून मूत्रपिंडाच्या आजाराने ते त्रस्त होते. त्यांच्यावर अमरावती येथे उपचार सुरू होते. वयाच्या अकरा वर्षापासून त्यांनी कविता लेखनाला सुरुवात केली होती.17 सप्टेंबर 1957 चा त्यांचा जन्म.1970 पासून त्यांनी मंचावर कविता सादर करायला सुरुवात केली. पुढील 50 वर्ष विदर्भ, मराठवाड्यातील कवी संमेलनाचे ते केंद्रबिंदू ठरले.वृत्तपत्रातील विविध स्तंभातून लेखनही त्यांनी केले.त्यांचा ‘मिर्झाजी कहीन ‘ हा त्यांचा स्तंभ तुफान लोकप्रिय ठरला होता.त्यांचे २० काव्यसंग्रह असून मिर्झा एक्सप्रेस या नावाने अफलातून किस्से आणि कवितेचा कार्यक्रम प्रसिद्ध होता.शेती, माती, कृषी, शेतकऱ्यांच्या समस्या, ग्रामीण भागातील समस्या, आणि सामाजिक समस्यांवर व राजकीय विरोधाभासावर नर्म विनोदी शैलीमध्ये लिखाण करणे ही त्यांची खास हातोटी होती.

विदर्भातील ख्यातनाम संत फकीरजी महाराज या मंदिर ट्रस्टचे ते ट्रस्टी होते. त्यांचे वडील मिर्झा रज्जाक बेग उर्फ भाईजी हे यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रभावी राजकीय सामाजिक व्यक्तिमत्व होते. विदर्भातील नागपूर येथील सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ विधीज्ञ फिरदोस मिर्झा हे त्यांचे चुलत बंधू आहेत. मराठी, वऱ्हाडी भाषेवर त्यांचे प्रचंड प्रेम होते. त्यांच्या कार्यक्रमांनी वऱ्हाडी भाषेची महती देशभर झाली.राजधानी दिल्ली पासून तर महाराष्ट्राच्या राजधानीत मुंबईपर्यंत त्यांचे कार्यक्रम सतत सुरू असायचे. मोठा माणूस, सातवा महिना, उठ आता गणपत, जांगडबुत्ता अशा कितीतरी कविता त्यांच्या लोकप्रिय झाल्या.जांगडबुत्ता या शब्दाचे ते जनक आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

व्हाईट हाऊसजवळील गोळीबारानंतर ट्रम्प अॅक्शन मोडवर; बायडेन प्रशासनाने ग्रीन कार्ड दिलेल्यांची होणार चौकशी

श्रीलंकेत ‘दित्वा’चे थैमान, 47 जणांचा मृत्यू; चक्रीवादळाचा हिंदुस्थानवरही होणार परिणाम

Delhi Air Quality 'Severe' as AQI Crosses 400 Mark; Pollution Worsens in NCR

Delhi Air Quality: दिल्लीत परिस्थिती ‘अत्यंत गंभीर’; बहुतांश भागात हवेची गुणवत्ता घसरली

माझे वडील जिवंत आहेत, तर मग पुरावे द्या; इम्रान खान यांचा मुलगा कासिमची मागणी

Trump National Guard Member Dies Day After White House Shooting, Another Fighting for Life

व्हाईट हाऊसजवळ झालेल्या गोळीबारात एक गार्ड ठार, दुसरा गंभीर, ट्रम्प यांची माहिती

भाजपच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराला पिटाळले, भद्रावती येथील घटनेचा व्हीडिओ होतोय व्हायरल

फडणवीस गृहमंत्री आहेत, जास्त कराल तर कापून काढू! आशीष देशमुखांची उघड धमकी

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, नवीन प्रभाग आरक्षणाला हरकत नसावी; हायकोर्टाचे निरीक्षण

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 28 नोव्हेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस