महिंद्राची भन्नाट ऑफऱ…. आता गाडी विकत घ्या, तीन महिन्यांनंतर पैसे द्या…

महिंद्राने आपल्या ग्राहकांना मोठी खुशखबर दिली आहे. कोरोना महामारीचा फटका सर्वच क्षेत्रांना बसला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कंपन्याकडून विविध ऑफर देण्यात येत आहे. महिंद्राने आपल्या ग्राहकांसाठी भन्नाट ऑफर दिली आहे. या ऑफरअंतर्गत आता वाहन खरेगी करुन 90 दिवसानंतर पैसे देता येणार आहे. या ऑफरनुसार महिंद्राची कोणतीही गाडी घेतल्यानंतर 90 दिवसांनी ईएमआय सुरु करण्यात येईल.

महिंद्रा कंपनीने Own Now and Pay after 90 days” ही अनोखी ऑफर ग्राहकांसाठी सुरु केली आहे. या अंतर्गत ग्राहकांना आता कार खरेदी करुन नव्वद दिवसानंतर पैसे द्यावे लागतील किंवा इएमआय भरावा लागेल, त्यामुळे कार खरेदी करायचा विचार करात असाल आणि सध्या गाडी घेण्याइतके पैसे नसतील तर या पर्यायाचा विचार करायला हरकत नाही. गेल्यावर्षी कंपनीने Own online प्लॅटफॉर्म सुरु केला आहे. त्यामुळे ऑफलाइन भागीदारांना ऑनलाइन कर्ज मंजुरीसारख्या सुविधा मिळत आहेत.

महिंद्रा Own online प्लॅटरफॉर्म अंतर्गत वाहन खरेदी करणाऱ्यासाठी 3 हजार रुपयांच्या खरेदीसोबत ऑनलाईन बुकिंग दरम्यान 2 हजार रुपयांपर्यंत सूट मिळणार आहे. या ऑफर व्यतिरिक्त ग्राहक आपल्या अॅक्सेसरीज, एक्सटेंडेड वॉरंटी या गोष्टींचे ईएमआयमध्ये रुपांतर करुन 3 हजार पर्यंत कॅशबॅक मिळवू शकतात. वाहन खरेदीवर 7.25% व्याजदर देत 100% ऑन-रोड फंडिंग देखील देत आहे.

कंपनी स्कॉर्पिओ, बोलेरो, एक्सयूव्ही 500 इत्यादी वाहनांवर जास्तीत जास्त 8 वर्षापर्यंत कर्जाच्या कालावधीसह प्रति लाख 799 रुपये व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देत आहे. महिंद्राच्या या ऑफरचा लाभ घ्यायचा असेल तर जवळच्या डीलरला भेट देऊन संपूर्ण माहिती मिळवू शकता किंवा कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.