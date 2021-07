फिलीपाईन्समध्ये सैन्याचे विमान कोसळले, 17 जणांचा मृत्यू

फिलीपाईन्समध्ये एक सैन्याचे विमान कोसळले आहे. या अपघातात आतापर्यंत 17 जणांचा मृत्यू झाला आहे. हे विमान 92 सैनिकांन घेऊन कागायन डी ओरो सिटीहून निघाले होते. परंतु या विमानाला अचानक आग लागली आणि कोसळले. असे असले तरी या अपघातातून 40 जणांना वाचवण्यात यश आले आहे.

At least 17 killed and 15 rescued from the burning wreckage of Philippine’s C-130 military plane crash: AFP

