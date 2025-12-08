‘राजकीय फायद्यासाठी ते फूट पाडतात’; ‘दीपम वादा’वरून एम. के. स्टॅलिन यांचा भाजपवर हल्लाबोल

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन (MK Stalin) यांनी आज तिरुपरुकुंद्रम (Thiruparukundram) येथील ‘कार्तिकई दीपम’ (Karthigai Deepam) वादाच्या (Controversy) पार्श्वभूमीवर भाजपवर (BJP) जोरदार निशाणा साधला. भाजप एका धार्मिक मुद्द्याचे राजकारण (Politicising a religious issue) करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सरकारी आणि पक्षीय कार्यक्रमांसाठी मदुराई दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी, द्रमुक (DMK) पक्ष संपूर्ण लक्ष केवळ विकासावर (Development) केंद्रित करत असताना, भाजप फूट पाडणारे आणि द्वेषपूर्ण राजकारण करत असल्याचा आरोप केला.
स्टॅलिन म्हणाले, ‘विरोधी पक्ष दुर्भावनापूर्ण कट रचून राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आम्ही विकासावर बोलतो, तेव्हा ते दुसऱ्याच कशाबद्दल बोलतात. कितीही कटकारस्थाने रचली गेली, तरी आम्ही त्यांना पराभूत करू, हे मी ठामपणे सांगतो. असे डावपेच मुथुवेल करुणानिधी स्टॅलिनसमोर चालणार नाहीत.’
त्यांनी ‘सिलप्पाथिगारम’ (Silapathigaram) या महाकाव्यातील महान नायिका कण्णगी (Kannagi) यांच्या वारशाचाही उल्लेख केला. पती कोवलन (Kovalan) यांना झालेल्या अन्यायी फाशीविरुद्ध कण्णगी यांनी लढा दिला होता. कोणतीही योग्य चौकशी न करता घाईघाईत दिलेल्या न्यायनिवाड्याविरुद्ध याच मदुराईच्या भूमीवर कण्णगीने न्यायासाठी गर्जना केली होती, असे त्यांनी सांगितले.
तिरुपपरुकुंद्रम मुरुगर मंदिरात (Murugar Temple) ‘कार्तिकई दीपम’ चा विधी दीर्घकाळ चाललेल्या परंपरेनुसारच पार पडला आणि राज्य सरकार आध्यात्मिक (Spiritual) प्रथांच्या कधीच विरोधात नव्हते, असे त्यांनी पुन्हा ठामपणे सांगितले.
स्टॅलिन म्हणाले, ‘आमचे उद्दिष्ट तमिळनाडूचा विकास करणे आहे. पण काही पक्षांची मानसिकता गोंधळ निर्माण करण्याची आहे. ते नको असलेले मुद्दे उपस्थित करून आमची प्रगती थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कार्तिकई दीपम सर्व नियमांनुसार, पारंपारिक ठिकाणी प्रज्वलित करण्यात आले. त्यांनी सर्वकाही योग्यरित्या पार पाडले. येथील स्थानिक रहिवाशांना याची चांगली माहिती आहे; सर्वांनी पूजा केली आणि घरी गेले.’
हा मुद्दा ‘अचानक’ का निर्माण झाला आणि कोण तो तयार करत आहे, असा प्रश्न स्टॅलिन यांनी उपस्थित केला.
ते पुढे म्हणाले, ‘आध्यात्मिकता शांतता आणि एकतेबद्दल आहे. राजकीय फायद्यासाठी फूट पाडणे, ही अध्यात्मिकता नाही. हे स्वस्त राजकारण (Cheap Politics) आहे. आम्ही सरकार स्थापन केल्यापासून, आम्ही ३,००० हून अधिक मंदिरांचे कुंभाभिषेक (Kumbabishekam) केले आहेत. अशा सरकारला ‘अध्यात्म विरोधी’ ठरवले जात असेल, तर त्यामागील उद्देश लोकांना स्पष्टपणे समजेल’.
मदुराईसाठी मेट्रो रेल्वे (Metro Rail) आणि प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला एम्स (AIIMS) प्रकल्प केंद्र सरकारने फेटाळल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. तसेच, उजव्या विचारसरणीचे गट अनावश्यक वाद निर्माण करून तामिळनाडूच्या विकासात अडथळे आणत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान, भाजपने राज्य सरकारला न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल प्रश्न विचारले आणि द्रमुक ‘व्होट-बँक’ (Vote-bank) राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे.
तिरुपपरुकुंद्रमचा वाद अजूनही सुरूच आहे. तमिळनाडूची अपील याचिका (Appeal Petition) आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आहे. या मुद्द्याशी संबंधित एक अवमान याचिका (Contempt petition) मदुराईच्या एकल खंडपीठासमोर (Single Bench) प्रलंबित आहे, तर दीपम प्रज्वलित करण्याच्या एकल खंडपीठाच्या आदेशाविरुद्धचे अपील विभागीय खंडपीठासमोर (Division Bench) आहे.
पुढील आठवड्यात सुनावणी निश्चित झाल्यामुळे हा कायदेशीर लढा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.