Mumbai Air Quality: सावधान! मुंबईकरांना धोक्याची घंटा, हवेतील वाढत्या प्रदूषणाचा आरोग्यास फटका

मुंबई शहरात राहणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबईत दिवसेंदिवस दिल्लीप्रमाणेच प्रदूषणाचा विळखा वाढत चालला आहे. हवामान खात्याने मुंबईसह उपनगरांच्या हवेच्या गुणवत्तेबद्दल माहिती दिली असून आज म्हणजेच सोमवारी मुंबईतल्या हवेची गुणवत्ता पातळी अतिशय खाली आल्याची माहिती समोर आली आहे.

#Mumbai Air Quality today morning.

Poor to Very Poor at different locations.

Overall AQI 256

Take care..

Especially morning walkers, sr citizens and early morning working group pl. pic.twitter.com/w5tJMNcJHT

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) February 20, 2023