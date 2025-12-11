Mumbai News – दर अर्ध्या तासाला विमान उडवून देऊ! मुंबई विमानतळाला धमकीचा मेल

सामना ऑनलाईन
|

मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला धमकीचा मेल आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. दर अर्ध्या तासाला विमान उडवून देण्याची धमकी मेलमध्ये देण्यात आली आहे. मुंबई विमानतळ पोलिसांच्या मेल आयडीवर हा ईमेल आला आहे. या मेलनंतर सुरक्षा यंञणा अलर्ट मोडवर आल्या असून विमानतळावरील सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.

स्फोटकं निष्क्रिय करून बॉम्बस्फोट रोखण्यासाठी 10 दशलक्ष डॉलर्लची मागणी मेल करणाऱ्या व्यक्तीने केली आहे. जपान, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनीला जाणाऱ्या विमानात स्फोटके ठेवण्यात आली असून दर अर्ध्या तासाला विमान उडवून देऊ, असे मेलमध्ये म्हटले आहे. मुंबई पोलीस अधिक तपास करत असून मेल पाठवणाऱ्याचाही शोध घेत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Photo – कातिल नजर… ब्लॅक एन्ड व्हाईट ड्रेसमध्ये आलियाला पाहून चाहते घायाळ

भाविकांना घेऊन जाणाऱ्या एसयूव्हीची ट्रॅक्टर-ट्रेलरला धडक, 3 ठार; 11 जण जखमी

भिवंडी जवळच्या बोरीवली गावात ATS आणि EDची संयुक्त छापेमारी

Chandrapur News शेतामध्ये आढळून आले मतदार ओळखपत्र

maharashtra opposition boycotts winter session over farm issues; demands reply on cotton, soybean crisis

हिवाळी अधिवेशन: शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर समाधानकारक उत्तर नाही! विरोधक वेलमध्ये उतरले

eknath-khadse-phone

एकनाथ खडसेंना धक्का… भोसरीतील भूखंड खरेदी प्रकरणातील दोषमुक्तीचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

आधी 60 कोटी जमा करा नंतर परदेशात जा, उच्च न्यायालयाने राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी यांना खडसावले

महाराष्ट्र मद्य श्रेणी गोत्यात, जय पवारांच्या ‘कॅपोविटेझ’ कंपनीचा समावेश, राज्य शासनाला बड्या मद्य कंपन्यांनी खेचले उच्च न्यायालयात

‘अतिवृष्टी’ आणि ‘पूर’ विषयावरील लक्षवेधी राखून ठेवण्याची सरकारवर नामुष्की, मदत पुनर्वसन आणि जलसंपदा मंत्र्यांमध्ये विसंवाद