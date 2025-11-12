असे आहे मुंबईचे प्रभाग आरक्षण

अनुसूचित जाती थेट आरक्षित जागा
प्रभाग : 151, 186, 146, 152, 155, 147, 189, 93, 118, 183, 215, 141, 133, 26, 140.
– अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित 15 जागांमधून महिलांसाठी 8 जागा आरक्षित करण्यात आल्या.
प्रभाग : 133, 183, 147, 186, 155, 118, 151, 189.
– अनुसूचित जमातीसाठी थेट 2 जागा ः प्रभाग 53 आणि 121 आरक्षित. यातील एक जागा महिलांसाठी प्रभाग 121.
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 61 जागांसाठी
– प्रभाग क्रमांक : 72, 46, 216, 32, 82, 85, 49, 170, 19, 91, 6, 69, 176, 10, 198, 191, 108, 219, 129, 117, 171, 113, 70, 105, 12, 195, 50, 137, 1, 226, 136, 4, 182, 95, 222, 33, 138, 27, 45, 187, 80, 223, 150, 130, 158, 167, 208, 135, 87, 11, 153, 18, 13, 193, 76, 41, 111, 128, 52, 63, 100.
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 61 जागांमधून महिलांसाठी
31 जागा आरक्षित
प्रभाग क्रमांक ः 52, 46, 158, 150, 33, 6, 12, 167, 117, 108, 128, 80, 100, 19, 82, 49, 11, 176, 216, 191, 170, 13, 105, 198, 72, 153, 129, 18, 1, 32, 27.
सर्वसाधारण (महिला) – 74 जागा
n 2, 4, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 28, 31, 37, 38, 39, 42, 44, 51, 56, 60, 61, 64, 66, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 88, 94, 96, 97, 101, 103, 110, 112, 114, 115, 116, 124, 126, 127, 131, 132, 134, 139, 142, 143, 156, 157, 163, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 184, 196, 197, 199, 201, 203, 205, 209, 212, 213, 218, 220, 224 आणि 227.
सर्वसाधारण पुरुष – 75 जागा
– 3, 5, 7, 9, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 48, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 65, 67, 68, 75, 86, 89, 90, 92, 98, 99, 102, 104, 106, 107, 109, 119, 120, 122, 123, 125, 144, 145, 148, 149, 154, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 169, 178, 181, 185, 188, 190, 192, 194, 200, 202, 204, 206, 207, 210, 211, 214, 217, 221 आणि 225.