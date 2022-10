प्रभू रामाचे चित्र पोस्ट केल्याने हिंदुस्थानी गोलंदाज कट्टरपंथीयांच्या निशाण्यावर, फतव्याची धमकी

दसऱ्यानिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी सोशल मीडियावर प्रभू श्री रामाचे चित्र पोस्ट केल्याने हिंदूस्ठानी क्रिकेटपटू कट्टरपंथी मुस्लिमांच्या निशाण्यावर आला आहे. हिंदुस्थानी क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी सध्या टीम इंडियातून बाहेर आहे. या वर्षी जुलैमध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत तो दिसला होता. ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेसाठी त्याला संघाचा भाग बनवण्यात आले होते, परंतु कोरोना विषाणूची लागण झाल्यामुळे तो खेळू शकला नाही. दरम्यान, त्याच्या एका ट्विटमुळे तो कट्टरवाद्यांच्या निशाण्यावर आला आहे.

मोहम्मद शमीने सोशल मीडियावर प्रभू रामाचे चित्र पोस्ट करत दसऱ्याच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. यामुळे तो मुस्लिम कट्टरतावाद्यांच्या निशाण्यावर आला आहे. सोशल मीडियावरच, काही कट्टरतावाद्यांनी त्याला इस्लामचे धडे देत त्याच्याविरुद्ध फतवा काढण्याची धमकी दिली आहे. एवढेच नाही तर त्यांनी शमीला नाव बदलण्याचा सल्लाही दिला आहे. शमीच्या या ट्विटला आतापर्यंत 40 हजारांहून अधिक युजर्सनी लाईक केले आहे. तर अनेकांनी त्याला मोठ्या संख्येने पाठिंबा दिला आहे.

On the happy occasion of Dussehra, I pray that Lord Ram fills your life with lots of happiness, prosperity, and success. Happy Dussehra to you and your family. #mdshami11 #Dussehra pic.twitter.com/wsFk7M1Gj5

— Mohammad Shami (@MdShami11) October 5, 2022