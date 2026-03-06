डोनाल्ड ट्रम्प आणि एपस्टीन दोघांनी माझ्यावर अत्याचार केला, नव्या एपस्टीन फाईल्समधून पीडितेचे गंभीर आरोप

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
donald trump

मी 13 वर्षांची असताना माझ्यावर ट्रम्प आणि एपस्टीन या दोघांनीही अत्याचार केले होते असा धक्कादायक आरोप एका महिलेने केला आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने गुरुवारी एफबीआयची (FBI) काही अतिरिक्त कागदपत्रे प्रसिद्ध केली आहेत. त्यात या महिलेची मुलाखत आहे. न्याय विभागाने ही कागदपत्रे सार्वजनिक केल्यामुळे अमेरिकेच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे या आरोपांनंतर पुन्हा एकदा ट्रम्प यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे.

या महिलेने मुलाखतीत म्हटले आहे की ती १३ वर्षांची असताना जेफ्री एपस्टीन याने तिची ओळख डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी करून दिली होती. या ओळखीनंतर ट्रम्प व एपस्टीन दोघांनीही आपल्यावर लैंगिक अत्याचार केला. ती 15 वर्षांची होईपर्यंत तिच्यासोबत हे प्रकार सुरू होते असे तिने या मुलाखतीत म्हटले आहे.

जेफ्री एपस्टीन आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील संबंधांवरून यापूर्वीही अनेकदा प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र, आता अधिकृत सरकारी कागदपत्रांमधून या मुलाखतींचा तपशील समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर झालेले सर्व प्रकारचे लैंगिक अत्याचाराचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. हे सर्व आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

चौकशीसाठी आलेल्या व्ही. के. सिंग यांना VIP ट्रिटमेंट, रोहित पवार सीआयडी कार्यालयात धडकले

Iran War – हिंदुस्थानलाही या युद्धाची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, राहुल गांधींकडून भीती व्यक्त; अर्थिक विकासाचा वेग मंदावण्याचा इशारा

आखाती देशांत अडकलेल्या हिंदुस्थानींना दिलासा देणारी बातमी, विशेष विमानांनी मायदेशी परतणार

Sukhoi Crash – 28 वर्षांचा लेक गेला, नागपूरच्या दुरागकर कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; ऑपरेशन सिंदूरमध्येही बजावली भूमिका

उत्तरकाशीतील धराली पुराचे धक्कादायक वास्तव समोर; ढगफुटी नव्हे तर ‘या’ वैज्ञानिक कारणामुळे आला होता महापूर

IND Vs NZ – फायनलमध्ये हिंदुस्थानला न्यूझीलंडने किती वेळा दिलीये कडवी झुंज; जाणून घ्या कोण आहे वरचढ

Israel Iran War – आखाती देशांतील युद्धाची झळ सर्वसामान्यांना बसणार! गॅस आणि इंधनाचे दर भडकण्याची भीती

कर्ज काढून फटाके वाजवणारा अर्थसंकल्प, सर्वसामान्यांची फसवणूक; उद्धव ठाकरे यांचे टिकास्त्र

Maharashtra Budget 2026 – हीच का सरकारची योग्य वेळ? शेकडो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि अतिवृष्टीच्या सहा महिन्यांनी कर्जमाफीची घोषणा