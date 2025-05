डोसियर बनवतोय आणि खासदारांचं शिष्टमंडळ विदेशात पाठवतोय, पण पहलगामचे दहशतवादी कुठे आहेत?; काँग्रेसचा केंद्र सरकारवर निशाणा

सरकारच्या निशाण्यावर चीन, पाकिस्तान असले पाहिजे. पहलगाममध्ये हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांना पकडा, ते अजूनही मोकाट आहेत, असे म्हणत काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. पाकिस्तानला ऑक्सिजन कोणी दिला? चीनने पाकिस्तानला ऑक्सिजन दिला आहे. चीनच्या मदतीशिवाय पाकिस्तान युद्ध लढू शकत नाही अन्यथा आपल्याला आणखी मोठं यश मिळालं असतं. पण चीन-पाकिस्तानची जोडगोळी आड आली. पाकिस्तानवर आम्ही सवाल उपस्थित केले आहेत, असे जयराम रमेश म्हणाले. काँग्रेस नेते आणि लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर भाजपने केलेल्या टिकेला जयराम रमेश यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. राहुल गांधी पाकिस्तानला ऑक्सिजन देत आहेत, अशी टीका भाजपने केली होती. त्यावर जयराम रमेश यांनी भाजप आणि सरकारला सवाल केले.

