Kartavya Path पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते ‘कर्तव्यपथ’चे उद्घाटन, गुलामगिरीचे आणखी एक प्रतीक हटल्याची प्रतिक्रिया

राजधानी नवी दिल्लीतील राजपथ या मार्गाला आज कर्तव्यपथ हे नवे नाव मिळाले आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट अंतर्गत नवीन संसद भवनाबरोबरच राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटकडे जाणाऱ्या 3 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याला आजपासून कर्तव्यपथ नावाने ओळखले जाणार आहे. आज सायंकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते याचे उद्घाटन पार पडले. तसेच इंडिया गेटजवळ नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या भव्य पुतळ्याचेही अनावरण यावेळी करण्यात आले.

दरम्यान, राजपथचे कर्तव्यपथ असे नामकरण करण्यात आल्यानंतर उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वसाहतवादाचे प्रतीूक असणाऱ्या ‘किंग्स वे’चा इतिहास कायमचा पुसला गेल्याचे म्हटले. गुलामगिरीचे आणखी एक प्रतीक आज हटले असून कर्तव्यपथाच्या रुपाने नवे पर्व सुरू झाले आहे. आपण वसाहतवादाच्या प्रतिकाहून बाहेर पडल्याबद्दल देशवासियांचे अभिनंदन करतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले.

Symbol of colonialism ‘Kingsway’ will be a history and has been erased forever. A new era has begun in the form of Kartvyapath. I congratulate all the people of the country as we come out from another symbol of colonialism: PM Modi pic.twitter.com/sfLdYZdCIT

