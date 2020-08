धोनीच्या निवृत्तीनंतर पंतप्रधान मोदीही भावुक, पत्र लिहून व्यक्त केल्या भावना

टीम इंडियाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी याने शनिवारी 15 ऑगस्टला सायंकाळी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. हिंदुस्थानला क्रिकेटच्या शिखरावर नेणाऱ्या धोनीला अनेक दिग्गज खेळाडू, नेते, अभिनेते यांनी पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही धोनीला पत्र लिहून त्याचे कौतुक केले आहे. धोनीने पंतप्रधान मोदी यांचे पत्र ट्विट करून त्यांच्या शुभेच्छांचा स्वीकार केला आणि आभार मानले.

‘एक कलाकार, जवान आणि खेळाडू यांना नेहमीच कौतुकाची अपेक्षा असते. त्यांच्या मेहनतीचे आणि बलिदानाचे महत्व सर्वांनी ओळखावे असे वाटते’, असे ट्विट करता धोनीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या कौतुकाबाबत आणि दिलेल्या शुभेच्छाबाबत आभार व्यक्त केले.

An Artist,Soldier and Sportsperson what they crave for is appreciation, that their hard work and sacrifice is getting noticed and appreciated by everyone.thanks PM @narendramodi for your appreciation and good wishes. pic.twitter.com/T0naCT7mO7

PM Modi writes to MS Dhoni. Letter reads, "In your trademark unassuming style you shared a video that was enough to become a passionate discussion point for entire nation. 130 Cr Indians were disappointed but also eternally grateful for all that you have done for Indian cricket." pic.twitter.com/sHjuewqkz1

— ANI (@ANI) August 20, 2020