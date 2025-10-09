पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर जीवघेणी शर्यत; दुभाजकाला धडकून Porsche कार पलटी, चालक जखमी, BMW कार चालक पोलिसांच्या ताब्यात

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईतील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर गुरुवारी पहाटे भीषण अपघात झाला. बीएमडब्ल्यू कार आणि पोर्शे कारमध्ये शर्यत सुरू असताना नियंत्रण सुटल्याने पोर्शे कार दुभाजकाला धडकली आणि पलटी झाली. यात पोर्शे कार चालक गंभीर जखमी झाला आहे. सध्या त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून बीएमडब्ल्यू कार चालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

बातमी अपडेट होत आहे…

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रिंकू सिंह ‘डी कंपनी’च्या निशाण्यावर; 5 कोटींच्या खंडणीची मागणी, मुंबई क्राइम ब्रँचकडून तपास सुरू

ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी मुंबईत राणी मुखर्जीसोबत पाहिला चित्रपट

मोठी बातमी! कफ सिरप घोटाळ्यात 17 मुलांच्या मृत्यूनंतर, श्रीसन फार्मास्युटिकल्सचे मालक रंगनाथन गोविंदन यांना अटक

पतीच्या मृत्यूस डीजीपी, एसपी जबाबदार! स्वत:वर गोळी झाडून जीवन संपवलेल्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांच्या पत्नीचा गंभीर आरोप

आरेमधून थेट कफ परेडपर्यंत मेट्रो, आजपासून संपूर्ण भुयारी मार्गिकेवर प्रवासी वाहतूक

सांगली शहरात दोन गटांत धुमश्चक्री; 15 जण ताब्यात, मंगळवार रात्रीच्या घटनेनंतर पोलिसांची कारवाई

गाझामध्ये लवकरच शांतता प्रस्थापित होईल! अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 09 ऑक्टोबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

मोदीजी, धारावीत या… आमच्या वेदना समजून घ्या! धारावीकरांची पंतप्रधानांकडे निवेदनाद्वारे मागणी