Banwarilal Purohit resigns – पंजाबचे राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित यांचा राजीनामा

पंजाबचे राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडचे प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना त्यांनी आपला राजीनामा सुपुर्द केला आहे. वैयक्तीक कारणामुळे त्यांना हा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळतेय.

बनवारी लाल पुरोहित यांनी शुक्रवारी राष्ट्रपतींची भेट घेत राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानुसार आज शनिवारी त्यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सोपवला. ‘माझ्या वैयक्तिक कारणांमुळे आणि इतर काही वचनबद्धतेमुळे, मी पंजाबचे राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडचे प्रशासक या पदाचा राजीनामा देत आहे. कृपया त्याचा स्वीकार करा’, असे त्यांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या राजीनामा पत्रामध्ये नमूद केले आहे.

Punjab Governor and Chandigarh Administrator Banwarilal Purohit resigns due to “personal reasons and certain other commitments.” pic.twitter.com/0o05k6Hn6p

