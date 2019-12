नवीन वर्षात रेल्वे प्रवास महागणार; लोकलची दरवाढ नाही

नववर्षाच्या पूर्वसंध्येलाच रेल्वे मंत्रालयाने नव्या वर्षात रेल्वे प्रवासाच्या दरात वाढ केली आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात रेल्वे प्रवास महागणार आहे. रेल्वेचे नवे दर बुधवारपासून लागू होणार आहेत. मात्र, लोकलच्या तिकीट दरांमध्ये आणि पासमध्येही कोणतीही दरवाढ झाली नसल्याने लोकलच्या प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.

Ministry of Railways revises the basic passenger fare as per revised passenger fare table published by Indian Railway Conference Association (IRCA), effective from January 1, 2020. pic.twitter.com/SFlDt0bIv1

— ANI (@ANI) December 31, 2019