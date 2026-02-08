रेल्वे प्रकल्प रखडले, जनतेत संताप! मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र; म्हणाले…

तामिळनाडूमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असतानाच, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राज्यातील प्रलंबित रेल्वे प्रकल्पांबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. “रेल्वे प्रकल्पांना होणाऱ्या विलंबामुळे जनतेमध्ये संतापाची लाट आहे,” असे स्टालिन यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी पत्रात प्रामुख्याने तिंदिवनम-तिरुवन्नामलाई रेल्वे मार्ग आणि इतर प्रलंबित प्रकल्पांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले जमीन संपादन राज्य सरकारकडून जवळपास पूर्ण झाले आहे, मात्र केंद्र सरकारकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे कामाची गती मंदावली आहे.

पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे:

१. रेल्वे प्रकल्पांसाठी केंद्राने तातडीने निधी जारी करावा, जेणेकरून प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण होतील.

२. पायाभूत सुविधांच्या कामात होणाऱ्या विलंबामुळे स्थानिक नागरिकांना अडचणी येत असून, त्याचा परिणाम आगामी निवडणुकांवरही होऊ शकतो, असा अप्रत्यक्ष इशारा देण्यात आला आहे.

३. तामिळनाडू सरकारने या प्रकल्पांसाठी एक मजबूत देखरेख प्रणाली (Monitoring System) तयार केली असून, केंद्र सरकारने वेळीच पाठबळ दिल्यास हे प्रकल्प राज्य आणि देश या दोघांच्याही फायद्याचे ठरतील, असे स्टालिन म्हणाले आहेत.

