पियुष गोयल यांनाही आले नोटीफिकेशन, अॅपल कंपनीला सरकारच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार

हॅकिंगच्या वादावर केंद्र सरकार सक्रिय झाले आहे. याबाबत आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले की, अॅपल कंपनीला सरकारच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या फोनवरही नोटीफिकेशन आल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी अॅपलच्या नोटीफीकेशनंतर फोन हॅकींगबाबत विरोधकांचे आरोप फेटाळले आहेत. आता निवडणुकांचा काळ सुरू आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून अशा घटनांचा राजकीय वापर करण्यात येतो आणि जनतेच्या मनातही याबाबतचे प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळे याकडे गांभीर्याने लक्ष घातले आहे. आता सरकारच्या काही प्रश्नांची उत्तरे अॅपलला द्यावी लागतील, असेही ते म्हणाले.

राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनाही असे एक नोटिफिकेशन आले आहे. त्यामुळे आता अॅपलला सरकारच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागणार आहेत असे ते म्हणाले. चंद्रशेखर यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, अनेक खसदार आणि राजकीय नेत्यांना असे नोटिफिकेशन आले आहे. याचा संबंध राजकारणाशी असल्याने आणि हा गंभीर मुद्दा असल्याने याबाबत अॅपलने स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.

— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) October 31, 2023