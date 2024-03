दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा उतरणार निवडणुकीच्या रिंगणात

देशात लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. राजकीय पक्षांकडून लोकसभा निवडणुकांमधील उमेदवारांच्या घोषणा देखील केल्या आहेत. या उमेदवारांमध्ये अनेक कलाकारांचा देखील समावेश आहे. अशातच आता दिग्दर्शक – निर्माते राम गोपाल वर्मा यांनी सुद्धा राजकारणात प्रवेश केल्याची घोषणा केली आहे.

राम यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स हॅंडलवर पोस्ट शेअर करून चाहत्यांना धक्का दिला आहे. राम गोपाल वर्मा यांनी आंध्र प्रदेशातील पिठापुरम मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवणार असल्याचे सांगितले आहे. तेलुगू देसम पार्टी-भारतीय जनता पार्टी-जनसेना पार्टीने युती जाहीर केल्यावर राम गोपाल यांनी ही घोषणा केली.

SUDDEN DECISION..Am HAPPY to inform that I am CONTESTING from PITHAPURAM 💪💐

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 14, 2024