बाहुबलीतला भल्लालदेव लग्न करतोय, त्याची होणारी बायको कोण आहे माहिती आहे ?

बाहुबलीमध्ये भल्लालदेवची भूमिका साकारणाऱ्या राणा डुग्गुबती याने तो लवकरच विवाहबद्ध होणार असल्याचे सांगितले आहे. सोशल मीडियाचा आधार घेत त्याने याबाबतची घोषणा केली आहे.

And she said Yes 🙂 ❤️ pic.twitter.com/iu1GZxhTeN

मिहीका बजाज असे त्याच्या प्रेयसीचे नाव असून ती देखील हैदराबादचीच राहणारी आहे. मिहीका ही उद्योजिका असून तिचा ड्यू ड्रॉप डिझाईन स्टुडियो आहे.

Congratulations my Boy @RanaDaggubati Finally the mighty #BhallalaDeva is struck by #Cupid & Getting hitched. #Lockdown leads to #WedLock. God Bless You Both! శతమానం భవతి. @MiheekaBajaj pic.twitter.com/fDdHbjhivz

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 12, 2020