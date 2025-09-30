Ratnagiri News – खंडाळा खून प्रकरणातील संशयित आरोपी दर्शन पाटीलचा मुंबईत उपचारादरम्यान मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

रत्नागिरी येथील जयगड पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या तिहेरी खूनप्रकरणातील संशयित दर्शन शांताराम पाटील (57) याचा उपचारादरम्यान मुंबईमधील जे.जे. रुग्णालयात मंगळवारी मृत्यू झाला. प्रकृती ठिक नसल्यामुळे अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने 23 सप्टेंबर रोजी त्याला जामीन मंजूर केला होता.

मृत सीताराम वीरच्या हत्येप्रकरणी दर्शन पाटीलवर भारतीय न्याय संहिता कलम 302, 201, 109 सह 34 भा.दं.सं. नुसार गुन्हा दाखल आहे. त्याच्यावर मुलाला खून करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप असून पोलिसांच्या अटकेनंतर दर्शन पाटीलची प्रकृती अत्यंत खालावली होती. सुरुवातीला त्याच्यावर रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्यात आले, मात्र प्रकृतीत सुधारणा न झाल्याने त्याला मुंबई येथील जे. जे. रुग्णालयात हलविण्यात आले होते. वैद्यकीय अहवालांनुसार, तो ‘मल्टिपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम’ने ग्रस्त असल्यामुळे त्याच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते.

दरम्यान, दर्शन पाटीलच्या वकिलांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर न्यायालयाने दर्शन पाटील हा गंभीर आजारी असल्याचे मान्य केले. त्यानुसार, न्यायालयाने वैयक्तिक 50 हजार रुपयांच्या जामिनावर आणि तितक्याच रकमेच्या हमीवर त्याची सुटका करण्याचे आदेश दिले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लातूर जिल्ह्यात भूगर्भातून गूढ आवाज, तज्ज्ञांकडून वैज्ञानिक तपासणी आणि मार्गदर्शन मिळण्याची प्रशासनाची मागणी

सामना प्रभाव! आदिवासी जलतरणपटू ‘अग्नीपरीक्षेत ‘ पास; दुसऱ्यांदा घेतली स्पर्धा, पहिला क्रमांक येऊनही विजयी यादीत नव्हते नाव

Dharashiv News – खवा उद्योग बुडाला! भूम-परंड्याचे अर्थचक्र थांबले

मोफत औषध योजनेअंतर्गत कफ सिरपचे वाटप, सेवन करताच मुले बेशुद्ध; एकाचा मृत्यू तर दुसऱ्याची प्रकृती गंभीर

पाकिस्तानात मोठा बॉम्बस्फोट, 10 जणांचा मृत्यू तर 32 जण जखमी

ऐन दिवाळीत एसटीची दरवाढ होणार; सणासुदीत प्रवाशांच्या खिशाला भुर्दंड

Marathwada Flood – तातडीने ओला दुष्काळ आणि सरसकट कर्जमाफी जाहीर करा, सुप्रिया सुळे यांची मागणी

Malabar

मेटा, एक्स, गुगल आणि न्यूज पोर्टल्सना मलबारच्या पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसरसोबतच्या पोस्ट हटवण्याचे आदेश

Photo – पुण्यात शारदीय दुर्गा पूजेचे आयोजन, बंगाली शैलीतील खास सजावटीचे आकर्षण