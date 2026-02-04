काँग्रेसचे आठ खासदार निलंबित, काँग्रेसचे आठ खासदार निलंबित; राहुल गांधी यांना पुन्हा रोखले… लोकसभेत सभापतींवर कागदपत्रे भिरकावली

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

चिनी घुसखोरीच्या मुद्दय़ावरून लोकसभेत आज सलग दुसऱया दिवशी गदारोळ झाला. माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाचा हवाला देत बोलू पाहणारे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सत्ताधाऱयांनी पुन्हा रोखले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केली. या गदारोळात काही सदस्यांनी सभापतींवर कागदाच्या चिटोऱया भिरकावल्याने आठ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यांच्या भाषणात सत्ताधारी पक्षाचे खासदार अडथळे आणत होते. त्यामुळे संतापलेल्या काँग्रेस व डाव्या पक्षाच्या खासदारांनी कागदाच्या चिटोऱया सभापतींच्या आसनाकडे भिरकावल्या.

निलंबित खासदारांसह राहुल यांची निदर्शने

सभापतींवर कागद फेकल्याच्या आरोपावरून काँगेसचे मणिक्कम टागोर, हिबी ईडन, अमरिंदरसिंग वारिंग, गुरजित सिंग औजला, किरणकुमार रेड्डी, प्रशांत पडोळे, डीन कुरियाकोस तर माकपाच्या एस. वेंकटेश यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. निलंबित खासदारांना सोबत घेऊन राहुल गांधी यांनी सेंट्रल विस्टाच्या मकर द्वारावर भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या विरोधात निदर्शने केली.

  • राहुल गांधी यांना बोलण्यास परवानगी नाकारण्यात आली व कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. कामकाज सुरू होताच, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी कामकाज दुपारी बारापर्यंत तहकूब केले. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी चिनी घुसखोरी व त्यासोबतच हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापार कराराच्या मुद्दय़ावरून सरकारला घेरले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

राहुल गांधी यांचा तुफानी हल्ला! मोदींनी देश अमेरिकेला विकला!! एपस्टीन फाइल्स आणि अदानींवरील खटल्यामुळे ट्रम्पपुढे लोटांगण

अजितदादांनंतर कोण हे ठरवण्याची जबाबदारी माझ्यावर – पटेल

विल्सन जिमखान्याच्या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष एका दिवसात लावा! सर्वोच्च न्यायालयाचे मुंबई हायकोर्टाला निर्देश

तुम घाटी लोग कभी नही सुधरोगे! अमराठी विकासकाचा माज, चेंबूरमध्ये संतापजनक घटना

उत्तरेतून येणाऱ्या एक्सप्रेसना ‘पीक अवर्स’ला उपनगरी मार्गावर ‘नो एंट्री’, लोकल ट्रेनचे वेळापत्रक सुधारण्यासाठी नवा उपाय

मरीना प्रोजेक्टवर अदानींचा डोळा

दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणात खो घालण्याच्या हालचाली सुरू, दिल्लीत प्रफुल्ल पटेल यांनी घेतली मोदी, शहा यांची भेट

सुनेत्रा पवार पुणे आणि बीडच्या पालकमंत्री

मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवट उठवणार, युमनाम सिंह घेणार मुख्यमंत्रीपदाची शपथ