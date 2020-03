धोक्याची घंटा! सांगलीत 4 जणांमुळे 19 बाधित, एकाच दिवशी 12 रुग्ण आढळले

महाराष्ट्र मधील सांगली जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. शुक्रवारी एकाच दिवशी 12 रुग्ण आढळल्याने जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांची संख्या आता 11 वरून 23 वर गेली आहे. आज शुक्रवारी 12 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. हे सर्व जण ईश्वरपुरमध्ये आढळलेल्या रुग्णांच्या संपर्कात आले होते, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.संजय साळुंखे यांनी दिली.

सांगली जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सुरुवातीला सौदी अरेबियातून हाज यात्रेतून आलेल्या ईश्वरपूर येथील चार जणांना याची बाधा झाली. हे चार जण ज्यांच्या संपर्कात आले त्यातील अनेकांना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे कोरोनाबाधितांची संख्या आता वाढू लागली आहे. शुक्रवारी आणखी 12 रुग्ण कोरोना बाधित असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याने आरोग्य यंत्रणा व प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे.

12 more people (contacts of earlier positive cases) test positive for Coronavirus in Sangli; Till now, there are 147 positive cases in Maharashtra: PRO, Maharashtra Health Department pic.twitter.com/u8Poc8xhGY

— ANI (@ANI) March 27, 2020