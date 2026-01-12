असे नमुने फक्त आणि फक्त भाजपात मिळतील, अण्णामलाई यांचा व्हिडीओ शेअर करत संजय राऊत यांचा टोला

भाजपचे तामिळनाडूतील नेते के. अण्णामलाई यांनी मुंबईबद्दल केलेल्या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. त्यांच्या त्या वक्तव्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आता अण्णामलाई यांच्या एका आंदोलनाचा व्हिडीओ देखील समोर आला असून त्यात ते स्वत:ला कोडे मारून घेताना दिसत आहेत. त्यांचा हा व्हिडीओ शेअर करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला. ”असे नमुने फक्त आणि फक्त भाजपात मिळतील”, असा टोला त्यांनी भाजप आणि अण्णामलाई यांना लगावला.
ऐसे नमुने सिर्फ और सिर्फ बी जे पी में ही मिल सकते है! https://t.co/2j3uT43ODy
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) January 12, 2026
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत अमराठी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने उत्तर प्रदेश, बिहार यासह देशातील अन्य राज्यांतील नेत्यांना प्रचारात उतरवले आहे. तामीळनाडूतील भाजपचे नेते के अण्णामलाई यांनी मुंबईतील वॉर्ड क्रमांक 47 येथे प्रचार केला. यावेळी अण्णामलाई यांनी एका मुलाखतीत मुंबईचा उल्लेख बॉम्बे असा केला. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी बॉम्बे महाराष्ट्रातले शहर नाही तर ते आंतरराष्ट्रीय शहर आहे, असा उल्लेख केला.