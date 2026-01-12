असे नमुने फक्त आणि फक्त भाजपात मिळतील, अण्णामलाई यांचा व्हिडीओ शेअर करत संजय राऊत यांचा टोला

सामना ऑनलाईन
|

भाजपचे तामिळनाडूतील नेते के. अण्णामलाई यांनी मुंबईबद्दल केलेल्या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. त्यांच्या त्या वक्तव्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आता अण्णामलाई यांच्या एका आंदोलनाचा व्हिडीओ देखील समोर आला असून त्यात ते स्वत:ला कोडे मारून घेताना दिसत आहेत. त्यांचा हा व्हिडीओ शेअर करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला. ”असे नमुने फक्त आणि फक्त भाजपात मिळतील”, असा टोला त्यांनी भाजप आणि अण्णामलाई यांना लगावला.


मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत अमराठी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने उत्तर प्रदेश, बिहार यासह देशातील अन्य राज्यांतील नेत्यांना प्रचारात उतरवले आहे. तामीळनाडूतील भाजपचे नेते के अण्णामलाई यांनी मुंबईतील वॉर्ड क्रमांक 47 येथे प्रचार केला. यावेळी अण्णामलाई यांनी एका मुलाखतीत मुंबईचा उल्लेख बॉम्बे असा केला. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी बॉम्बे महाराष्ट्रातले शहर नाही तर ते आंतरराष्ट्रीय शहर आहे, असा उल्लेख केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बाळासाहेबांच्या देव्हाऱ्यातला बाण चोरणारे अमित शहा व मिंधे राजकारणात टिकणार नाहीत, संजय राऊत यांचा घणाघात

Jalna News – सावरकर चौकात कचऱ्यात आढळली आधार व मतदान ओळखपत्रे; आचारसंहिता कक्षाकडून गुन्हा दाखल

Ratnagiri News – रास्ता रोको आंदोलनात दोन वर्षांच्या चिमुकल्यासह आई रस्त्यावर ठाण मांडून बसली, जनआक्रोशाला धैर्याची किनार

निवडून येणार नाही कळल्यावर आम्ही काहीही जाहिरनामे काढतो, फडणवीसांची जाहीर कबुली

विकला जाणारा मी महाराष्ट्र सैनिक नाही! निवडणुकीतून माघार घेण्यासाठी ठाण्यातील मनसे उमेदवाराला भाजपकडून पैशांची ऑफर

आपल्या पायाखालची जमीन उद्योगपतींच्या घशात घालायची नसेल तर जागे व्हा! – आदित्य ठाकरे

Budget 2026 – केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला रविवारीच सादर होणार; ओम बिर्ला यांनी केली पुष्टी

राजापूर माडबन समुद्रकिनारी वाळू माफियांचा खुलेआम धुडगूस; कासावांच्या घरट्यांना धोका, प्रशासनाची संशयास्पद भूमिका

सोन्या-चांदीच्या दराची घोडदौड सुरूच; सोने 1,41,000 तर चांदी 2,65,000 वर पोहचली