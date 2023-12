Sharad Pawar Birthday – वडिलांचा वाढदिवस असतानाही सुप्रिया सुळेंनी दिल्लीत थांबण्याचा निर्णय का घेतला ?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा 12 डिसेंबर रोजी वाढदिवस आहे. पवार यांनी वयाची 83 वर्षे पूर्ण केली असून त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना सगळ्या पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

My best wishes to Shri Sharad Pawar Ji on his birthday. May he be blessed with a long and healthy life. @PawarSpeaks

— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2023