शिवसेना नेते व खासदार संजय राऊत यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी मंगळवारी (18 ऑक्टोबरपर्यंत) पुढे ढकलली आहे. आज त्यांची न्यायालयीन कोठडी संपत होती म्हणून त्यांना ईडीच्या विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आला होता.

Shiv Sena leader and MP Sanjay Raut’s bail hearing adjourned for tomorrow. He was produced in the PMLA court after his judicial custody ended.

Sanjay Raut has been arrested by the ED in the Patra Wala Chawl case. pic.twitter.com/Zi32EDWSZl

— ANI (@ANI) October 17, 2022