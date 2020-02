सोलापूरमध्ये जीप व बसमध्ये भीषण अपघात, 4 जण ठार

सोलापूरमध्ये जीप व बसची टक्कर होऊन झालेल्या भीषण अपघातात 4 जण ठार झाले आहेत. तर दहा जण गंभीर जखमी झाले. वैरागजवळील राळेरास येथे हा अपघात झाला. जखमींमधील पाच जणांची प्रकृती गंभीर असून त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Maharashtra: Four people dead, 10 other injured in a collision between a jeep and a state transport bus in Vairag area of Solapur district, earlier today. pic.twitter.com/yJlbl46FsC

— ANI (@ANI) February 21, 2020