वेगाचा ‘बादशहा’ उसेन बोल्टचा विश्वविक्रम हिंदुस्थानी तरुणाने मोडला!

वेगाचा बादशहा असा नावलौकिक असणारा ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेत्या उसेन बोल्ट याचा विक्रम एका हिंदुस्थानी तरुणाने मोडला आहे. सोशल मीडियावर सध्या याच तरुणाची चर्चा आहे. एका ट्विटर युजरने असा दावा केला आहे की कर्नाटकमधील तरुणाने 100 मीटरचे अंतर अवघ्या 9.55 सेकंदांमध्ये पूर्ण केले.

विशेष म्हणजे जमैकाचा प्रसिद्ध धावपटू उसेन बोल्ट याने 100 मीटरचे अंतर 9.58 सेकंदांमध्ये पूर्ण करत विश्वविक्रम केला होता. त्यावेळी बोल्टचा हा विक्रम कोणीही तोडू शकणार नाही असा दावा करण्यात येत होता. परंतु हिंदुस्थानच्या 28 वर्षीय तरुणाने असाध्य ते साध्य करून दाखवत विश्वविक्रम केल्याचा दावा नेटकऱ्यांनी केला आहे.

सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या माहितीनुसार, हा विश्वविक्रम रचणाऱ्या तरुणाचे नाव श्रीनिवास गौडा असे आहे. श्रीनिवास हा कर्नाटकमधील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील मोडाबिद्री भागातील रहिवासी आहे. ट्विटर युजरच्या दाव्यानुसार श्रीनिवासने हा विक्रम म्हशींच्या शर्यतीमध्ये केला असून यास ‘कंबाला’ असे म्हटले जाते. पाणी भरलेल्या शेतात या शर्यतीचे आयोजन केले जाते. श्रीनिवासने 142.5 मीटरची ही शर्यत 13.62 सेकेंदामध्ये पूर्ण केली. याचाच अर्थ त्याला 100 मीटरचे अंतर पार करण्यासाठी अवघे 9.55 सेकंद लागले असा दावा युजरने केला आहे.

Srinivasa Gowda ,Kambala racer from Mudabidri , Karnataka took 13.62 Seconds to finish 142.5 meters in Kambala event i.e he finished 100m in 9.55 secs . He is faster than @usainbolt

Standing ovation to the racer https://t.co/r6K38vZwKX

— Raj (@raajcar) February 13, 2020