स्टुअर्ट ब्रॉडची ‘500 क्लब’मध्ये एन्ट्री, अशी कामगिरी करणारा जगातील सातवा गोलंदाज

इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉडची ‘500 क्लब’मध्ये एन्ट्री झाली आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्ध सुरू असलेली तिसऱ्या आणि अखेरच्या कसोटी लढतीत ब्रॉडने हा पल्ला गाठला आहे. यासह कसोटी क्रिकेटमध्ये 500 बळींचा टप्पा गाठणारा तो जगातील सातवा तर इंग्लंडचा दुसरा गोलंदाज ठरला.

स्टुअर्ट ब्रॉड आधी इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज जेम्स अँडरसन याने 500 बळींचा टप्पा पार केलेला आहे. 2018 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी लढतीत त्याने ही कामगिरी नोंदवली होती. आता 34 वर्षीय स्टुअर्ट ब्रॉड यानेही विंडीजविरुद्धच्या कसोटीत हा कारणामा केला. अखेरच्या कसोटीत क्रेग ब्रेथवेट याचा बळी मिळताच त्याची ‘500 क्लब’मध्ये एन्ट्री झाली आहे.

🚨 5️⃣0️⃣0️⃣ WICKETS 🚨

Stuart Broad has become just the 7th bowler in the history of the game to take 500 Test wickets! 🎉🎉🎉 #ENGvWI pic.twitter.com/3FtgslBTxm

— ICC (@ICC) July 28, 2020