Video – आरोपाचा पुरावा काय? छगन भुजबळ यांच्या आरोपांना सुप्रिया सुळेंचे सडेतोड उत्तर

सामना ऑनलाईन
|

मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेल्या आरोपांना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

video

Video – आमच्या नादाला लागू नका, अन्यथा कोळी समाज तुम्हाला महाराष्ट्रात रस्त्यावर फिरू देणार नाही!

video

Video – परमेश्वराचे माझ्यावर एक उपकार, आम्हाला आरक्षण नाही – नितीन गडकरी

video

Video – कलेक्टरची मुले गिरवताहेत ZP च्या शाळेत धडे, नंदुरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी समाजापुढे ठेवला आदर्श

video

Video – आनंद मठाला स्वतःचे नाव दिले तेव्हा तुमचे हिंदुत्व कुठे गेले? राजन विचारे यांचा गद्दारांना सवाल

video

Video – महाराष्ट्रावर 90 दिवसांत 24 हजार कोटींचं कर्ज

video

Video – यशस्वी उद्योजक बनण्यासाठी चार गोष्टी अंगीकारा!

video

Video – पंतप्रधान मोदींचे हे राजकारण सहन करणार नाही – उद्धव ठाकरे

video

Video – नवनाथ बन हे अपरिपक्व आहेत – प्रियांका जोशी

video

Video – सव्वाशे वर्षे जुना एल्फिन्स्टन पूल इतिहासजमा, वाहतूक बंद