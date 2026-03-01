Crime News- “मी माझे काम केले…, चारित्र्याच्या संशयावरून पतीने हातोड्याने वार करून केली पत्नीची हत्या

गुजरातच्या सुरतमध्ये एक अत्यंत सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. शहरातील लिंबायत परिसरात राहणाऱ्या एका व्यक्तीने किरकोळ घरगुती वादाचे रूपांतर भीषण हिंसेत करत आपल्या पत्नीची हत्या केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, पती-पत्नीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सतत खटके उडत होते, ज्याचा शेवट या दुर्दैवी घटनेने झाला. आरोपीने रागाच्या भरात पत्नीवर हातोड्याने वार केले, ज्यामुळे तिचा जागीच मृत्यू झाला.

प्राथमिक तपासात मिळालेल्या माहितीनुसार, दिनेश पटेल (65) असे आरोपीचे नाव असून ते सिव्हिल इंजिनीअर आहेत. तर तृप्ती पटेल (54) असे त्यांच्या पत्नीचे नाव आहे. आरोपी पती दिनेशला आपल्या पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय होता. याच कारणावरून शनिवारी रात्री त्यांच्यात जोरदार भांडण झाले. त्य़ांच्यातील वाद इतका वाढला की, आरोपीने घरात असलेला हातोडा उचलला आणि पत्नीच्या डोक्यावर एकामागून एक अनेक वार केले. गंभीर दुखापत आणि अतिरक्तस्रावामुळे महिलेने जागीच जीव गमावला. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

घटनेची माहिती मिळताच लिंबायत पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवला. पोलिसांनी घटनास्थळावरून हत्येसाठी वापरलेला हातोडा जप्त केला असून आरोपी पतीला अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने आपला गुन्हा कबूल केला असून कौटुंबिक कलहामुळे त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे सांगितले आहे.

या घटनेमुळे पुन्हा एकदा घरगुती हिंसाचाराचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शेजाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दांपत्यामध्ये नेहमीच छोटे-मोठे वाद होत असत, मात्र त्याचे रूपांतर हत्येपर्यंत होईल असे कोणालाही वाटले नव्हते. पोलीस आता या प्रकरणाचा अधिक सखोल तपास करत असून आरोपीवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

