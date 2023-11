IND VS AUS T20 – टीम इंडियाचा दणदणीत विजय, ऑस्ट्रेलियाला नमवत मालिकेत घेतली आघाडी

कर्णधार सूर्यकुमारच्या नेतृत्वात टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियाीला पाणी पाजत पहिला टी-20 सामना जिंकला. सूर्यकुमारने त्याच्या कर्णधारपदाला साजेसा खेळ करत टीम इंडियाला विजय मिळवून दिला व ऑस्ट्रेलियाने दिलेले 208 धावांचे मोठे लक्ष्य दोन गडी व एक चेंडू राखून पार केले. अशा प्रकारे पाच सामन्यांच्या मालिकेत टीम इंडियाने 1-0 अशी आघाडी घेतली.

What A Game!

What A Finish!

What Drama!

1 run to win on the last ball and it’s a NO BALL that seals #TeamIndia‘s win in the first #INDvAUS T20I! 👏 👏

