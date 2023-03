Oscar 2023 जगभरात हिंदुस्थानचा डंका, ‘द एलिफंट व्हिस्पर्स ’ला मिळाला ऑस्कर पुरस्कार

95व्या ऑस्कर पुरस्कारांची आज घोषणा करण्यात आली. हिंदुस्थानच्या ‘द एलिफंट व्हिस्पर्स’ या लघु माहितीपटाला ऑस्कर पुरस्कार मिळाला आहे.

हिंदुस्थानला लघु माहितीपट विभागत नामांकन मिळाले होते. The Elephant Whispers या हिंदुस्थानी लघु माहितीपटाला नामांकन मिळाले होते. हॉलआउट, हाउ डू यू मीजर ए ईअर? द मार्था मिशेल इफेक्ट आणि स्ट्रेंजर एट द गेटने या गटामध्ये अंतिम यादीत स्थान मिळवले होते. मात्र या सर्व लघु माहितीपटांना मागे टाकत The Elephant Whispers ऑस्कर पुरस्कारावर मोहोर उमटवली.

