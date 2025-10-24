चेहऱ्यावर ग्लो येण्यासाठी या वस्तू आहेत खूप महत्त्वाच्या, वाचा

कच्च्या दुधाने आणि स्वयंपाकघरातील वस्तूंनी सुंदर, चमकदार आणि निरोगी त्वचा मिळवा, तसेच चेहऱ्यावर चमक आणण्यासाठी दुधाचा नैसर्गिक क्लींजर आणि मॉइश्चरायझर म्हणून कसा वापर करता येईल हे देखील जाणून घ्या.

मध – मध आणि कच्च्या दुधाचे मिश्रण त्वचेसाठी एक नैसर्गिक मॉइश्चरायझर आहे. मध त्वचेला मऊ आणि कोमल बनवते, तर दूध तिला हायड्रेट करते. कोरडी त्वचा असलेल्या लोकांसाठी हे एक रामबाण उपाय आहे.

लिंबाचा रस – कच्च्या दुधात लिंबाचा रस काही थेंब मिसळून लावल्याने त्वचा टोन होण्यास मदत होते आणि ब्लॅकहेड्स कमी होतात. तुमची त्वचा संवेदनशील असेल तर लिंबू वापरू नका.

 

चंदन पावडर – कच्च्या दुधात चंदन पावडर मिसळून लावल्याने त्वचा थंड होते आणि चेहरा उजळतो. चंदनामध्ये अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, त्वचेची जळजळ आणि ऍलर्जी कमी करतात.

गुलाबजल – कच्चे दूध आणि गुलाबजल यांचे मिश्रण त्वचेला लवकर स्वच्छ करते. ते चेहरा टोन करते आणि त्वचा कोमल बनवते. तसेच, ते लावल्यानंतर चेहरा चमकतो.

हळद – कच्च्या दुधात चिमूटभर हळद मिसळून त्वचेवर लावल्याने त्वचेला एक अद्भुत चमक येते. हे चेहऱ्यावरील डाग, मुरुम आणि सूज कमी करतात. लग्न किंवा पार्टीपूर्वी चेहरा सुंदर करण्यासाठी हा उपाय विशेषतः वापरला जातो.

बेसन – कच्च्या दुधात बेसन मिसळून फेस पॅक बनवा. ते त्वचेला खोलवर स्वच्छ करते आणि टॅन काढून टाकण्यास मदत करते. बेसन त्वचेतील मृत पेशी काढून टाकते आणि दूध त्वचेला मॉइश्चरायझ करते, ज्यामुळे चेहरा पूर्णपणे स्वच्छ दिसतो.

