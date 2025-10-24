काही पदार्थ हे गरम असतानाच का खायला हवेत, वाचा

आजकाल आपल्या प्रत्येकाचे जीवन इतके धावपळीचे आहे की, लोकांना सर्व कमी वेळेते हवे आहे. अन्न आणि पेयांच्या बाबतीतही असेच आहे. पेये असोत किंवा अन्न ते रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवले तर लोक त्यांना गरम करण्यात त्यांचा वेळ वाया घालवतात. ही पद्धत पूर्णपणे चुकीची आहे. अन्न केवळ पोट भरत नाही तर शरीराला शक्ती आणि ऊर्जा देखील प्रदान करते.

अन्न आणि पेयांच्या तापमानाचा आरोग्यावरही वेगवेगळा परिणाम होतो. एका अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की काही पदार्थ आणि पेये गरम सेवन करणे चांगले आहे. चला जाणून घेऊया की यामागील कारणे आणि फायदे काय आहेत.

ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनमधील एका अभ्यासानुसार, गरम पेये केवळ चव वाढवत नाहीत तर मानसिक आरोग्य राखण्यास देखील मदत करतात. अभ्यासात असे आढळून आले की, पेयाच्या तापमानाचा त्याच्या गुणधर्मांपेक्षा जास्त परिणाम होतो. ते तणाव, ताण आणि पचन समस्या कमी करण्यास मदत करते. थोडक्यात, चहा, कॉफी किंवा इतर कोणतेही गरम पेय गरम असताना पिल्याने तुम्हाला बरे वाटू शकते.

शरीराला थंड पदार्थ पचवण्यासाठी जास्त काम करावे लागते, ज्यामुळे जास्त ऊर्जा खर्च होते. परिणामी, पोषण योग्यरित्या शोषले जाऊ शकत नाही. शिवाय, बरेच थंड पदार्थ प्रक्रिया केलेले असतात आणि त्यांच्यात पोषणाचा अभाव असतो. जे आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकते.

