पावसाचे दिवस सुरू झाले आहेत. अशावेळी मोबाईल पावसात भिजण्याची, मोबाईलमध्ये पाणी जाण्याची शक्यता असते. अशा वेळी काय करायचे ते आम्ही या AI व्हिडिओतून तुम्हाला सांगत आहोत.

View this post on Instagram A post shared by Saamana (@saamana_online)

What to Do If Your Phone Gets Wet in the Rain? Tips to Save Your Mobile

With the rainy season beginning, there’s a high risk of your mobile phone getting wet or water seeping inside. This video from Saamana News explains essential steps to follow if your phone comes in contact with water.