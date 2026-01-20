पांढरे केस नैसर्गिकरित्या काळे करण्यासाठी हे उपाय करुन बघा

आजकाल लहान वयातही अनेकांचे केस पांढरे होताना दिसतात. पांढरे झालेल्या केसांवर नैसर्गिकरित्या अनेक मार्गांनी उपाय करता येतात. पांढरे केस काळे करण्यासाठी काय करावे हा एक मोठा प्रश्न आहे, कारण प्रत्येकजण नैसर्गिक उपाय शोधत आहेत.

प्राचीन काळापासून मोहरीचे तेल हे केसांसाठी एक उत्तम तेल मानले जाते. ते केसांची मुळे मजबूत करते, केसांची चमक वाढवते आणि केसांच्या वाढीस प्रोत्साहन देते. शिवाय, मोहरीचे तेल केसांमध्ये नैसर्गिक तेल टिकवून ठेवण्यास मदत करते, ते मऊ आणि निरोगी ठेवते.

कलोंजी (काळा जिरा) याला काळे जिरे असेही म्हणतात. हे जिरे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतात. केस पांढरे होण्याची प्रक्रिया मंदावण्यासाठी हे जिरे महत्त्वाचे मानले जातात. यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, खनिजे आणि जीवनसत्त्वे असतात. केसांच्या मुळांना पोषण देते आणि त्यांचा नैसर्गिक रंग राखण्यास मदत करते.

सर्वप्रथम, एका पॅनमध्ये २-३ चमचे मोहरीचे तेल घाला.
आता त्यात १ चमचा काळे जिरे कलोंजी घाला आणि तेल थोडे गरम होऊ द्या.
तेल थोडे गरम झाल्यावर गॅस बंद करा आणि थंड होऊ द्या.
थंड झाल्यावर हे तेल बाटली किंवा कंटेनरमध्ये साठवा.
हे मिश्रण तुमच्या टाळूमध्ये हलक्या हाताने मसाज करा, जेणेकरून तेल तुमच्या टाळूपर्यंत पोहोचेल.
हे तेल केसांना ३० मिनिटे ते १ तास राहू द्या.
नंतर केस शॅम्पूने धुवा.
आठवड्यातून २-३ वेळा याचा वापर करा आणि काही दिवसांतच तुम्हाला तुमच्या पांढऱ्या केसांमध्ये फरक दिसू लागेल.

