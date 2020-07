हिंदुस्थानात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत सर्वोत्तम – पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आर्थिक व सामाजिक परिषदेला संबोधित केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त न्यूयॉर्कमध्ये आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित केले. हिंदुस्थान संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा अस्थायी सदस्य झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींचे हे पहिले भाषण होते.

यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘सर्वाना अन्न मिळायला हवे, यासाठी आम्ही अन्न सुरक्षा योजना आणली. आमच्या अन्न सुरक्षा योजनेमुळे देशातील 830 मिलियन नागरिकांना याचा फायदा झाला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून 2022 पर्यंत प्रत्येक हिंदुस्थानीच्या डोक्यावर स्वतःचे छप्पर असेल. त्यावेळी हिंदुस्थान आपला 75 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असेल.’

#WATCH LIVE: PM Narendra Modi delivers keynote address virtually at High-Level Segment of UN Economic and Social Council Session https://t.co/LNRVANza0B

— ANI (@ANI) July 17, 2020