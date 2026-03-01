खामेनी यांच्या मृत्युनंतर पाकिस्तानात हिंसाचार; अमेरिकन दूतावासावर हल्ला, तोडफोड करत लावली आग

अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील युद्धानंतर जगभरातील परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण होत आहे. अमेरिका आणि इसिरायलच्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्या मृत्युची बातमी कळताच पाकिस्तानातील कराचीमध्ये हिंसक निदर्शने झाली. संतप्त निदर्शकांनी अमेरिकन दूतावासाची तोडफोड केली आणि आग लावली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिस आणि सुरक्षा दलांनी परिसराला वेढा घातला आहे.
अमेरिका-इस्रायली संयुक्त ऑपरेशन “एपिक फ्युरी” मध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी आणि इतर वरिष्ठ कमांडर मृत्युमुखी पडल्याच्या बातमीनंतर पाकिस्तानातील कराचीमध्ये तणाव निर्माण झाला. शेकडो निदर्शक अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाबाहेर जमले आणि त्यांनी निदर्शने सुरू केली. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, संतप्त निदर्शकांनी अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाचे मुख्य प्रवेशद्वार तोडून परिसरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. निदर्शकांनी दगडफेक केली, टायर जाळले आणि आग लावली. यादरम्यान, “अमेरिका मुर्दावाद,” “इस्रायल मुर्दावाद,” आणि “इराण जिंदाबाद” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.
अचानक निदर्शने सुरू झाल्याने सुरक्षा दलांना परिस्थिती नियंत्रित करणे कठीण झाले. गर्दी वाढतच गेली. कराचीतील या निदर्शनामुळे पुन्हा एकदा हे स्पष्ट झाले की मध्य पूर्वेतील घटनांमुळे गजातील तणाव वाढत आहे. कराचीमधून समोर येणाऱ्या व्हिडिओंमध्ये अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाबाहेर मोठ्या संख्येने लोक काठ्या आणि रॉडने सशस्त्र असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. ते काठ्या आणि रॉडने वाणिज्य दूतावासाच्या खिडक्या आणि दरवाजे तोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. व्हिडिओमध्ये लोक अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाला आग लावतानाही दिसत होते. ज्वाळा आकाशाकडे वाढत असल्याचे दिसत होते आणि धुराचे लोट संपूर्ण परिसर व्यापून टाकत होते.