उत्तर प्रदेश पोलिसांना मोठे यश, मोस्ट वॉन्टेड आरोपी विकास दुबेचा ‘राईट हॅन्ड’ अमर दुबे एन्काऊंटरमध्ये ठार

उत्तर प्रदेशमध्ये 8 पोलिसांना जीवे मारणारा मोस्ट वॉन्टेड आरोपी विकास दुबे याचा बॉडीगार्ड आणि राईट हॅन्ड अमर दुबे याचा पोलिसांसोबत झालेल्या एन्काऊंटरमध्ये मृत्यू झाला आहे. हमीरपूर जिल्ह्यात पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत अमर मारला गेला. फरार विकास दुबे याच्या गँगमधील तो सर्वात खतरनाक गुंड मानला जायचा.

कानपुर देहात येथील बिकरू गावात 2 जुलै रोजी विकास दुबे याला पकडायला गेलेल्या पोलिसांच्या पथकावर दुबे आणि त्याच्या गँगने हल्ला चढवला. यात 8 पोलीस हुतात्मा झाले. तेव्हापासून विकास दुबे गँगसोबत फरार आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी मोठी शोधमोहीम आखली आहे. सर्व आरोपींचे फोटो राज्यभर आणि शेजारील राज्यातील पोलिसांना पाठवण्यात आले आहेत.

Kanpur encounter case: Amar Dubey, close aide of history-sheeter Vikas Dubey, killed in an encounter with Uttar Pradesh Special Task Force (STF) in Hamirpur today; visuals from the encounter site pic.twitter.com/FIkMftBiXi

