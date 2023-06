Breaking – अंबरनाथ -बदलापूर दरम्यान मालगाडी बंद पडली, मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत

अंबरनाथ बदलापूरदरम्यान अप मार्गावर एक मालगाडी बंद पडल्याने मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. आठड्याच्या पहिल्याच दिवशी ते ही अगदी ऐन गर्दीच्या वेळेस वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. याचा फटका सकाळी कामाला निघालेल्या प्रवाशांना होणार आहे.

UP Badlapur-Ambarnath section-

A goods train stalled at 8.40 hrs.

UP Suburban local trains & UP mail express traffic affected between UP Karjat-Badlapur section.

Assisting engine sent to Badlapur to clear stalled goods train.

Inconvenience caused to passengers is regretted

— Central Railway (@Central_Railway) June 26, 2023