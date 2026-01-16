Vidarbha Election Result 2026 – विदर्भात देवेंद्र फडणवीसांना धक्का, मामेभाऊ विवेक कलोती यांचा पराभव

सामना ऑनलाईन
|

विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, आमरावती, अकोला येथे भाजप आघाडीवर आहे. मात्र, काही जागांवर भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याचे मामेभाऊ अमरावती येथून निवडणुकीच्या रिंगणात होते. मात्र, त्यांचा पराभव झाला आहे.

विदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्रे फडणवीसांना 2 मोठे धक्के बसले आहेत. फडणवीस यांचे मामेभाऊ विवेक कलोती अमरावतीतून पराभूत झाले आहेत. तसेच फडणवीस यांचे निवटवर्तीय मानले जाणारे तुषार भारतीय यांचाही पराभव झाला आहे. या दोघांचा पराभव झाल्याने फडणवीस यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. नागपूरमध्ये भाजप आघाडीवर आहे. 151 मधील 94 जागी भाजप आघाडीवर आहे. भाजप पाठोपाठ काँग्रेसचे 31 उमेदवार आघाडीवर आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

PHOTO BMC Election 2026 – मिलिंद वैद्य यांचा विजय, शिवशक्तीचा जल्लोष

Pune News – पिंपरी चिंचवडमध्ये अजित पवार गटाचा धुव्वा उडाला

mohit kamboj bmc unauthorized construction

कंबोज- अमेरिका – ईव्हीएम – भाजपा आणि अघोरी बहुमत… अखिल चित्रे यांनी सांगितली क्रोनोलॉजी

Pune News – पुण्यामध्ये काँग्रेसने उघडलं खातं

Dhule News- धुळे महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजप चार जागांवर आघाडीवर

Latur Municipal Corporation Election Results 2026 – भाजपला मोठा धक्का; मतमोजणीत पिछाडीवर

Chandrapur Municipal Election – मतमोजणीला सुरुवात; विजय वडेट्टीवार यांचा निवडणूक आयोगावर निशाणा

Nashik News –  नाशिक महापालिकेतील प्रभाग क्र. 15 ची मतमोजणी थांबवण्यात आली

नागपुरात मतमोजणीसाठी जय्यत तयारी, महापालिकेच्या सर्व प्रभागांतील मतमोजणी एकाच वेळी