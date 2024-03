आयपीएलच्या 17 व्या सिझनला सुरुवात झाली आहे. आयपीएलच्या ओपनिंग सेरेमनीमध्ये प्रसिद्ध गायक एआर रेहमान आणि सोनू निगम यांनी जबरदस्त परफॉर्मन्स दिला. ए.आर रेहमान आणि सोनू निगमच्या धमाकेदार परफॉर्मन्सने सुरू आयपीएलच्या धमाक्याला सुरुवात झाली. एआर रेहमानच्या वंदे मातरम या गाण्याने चाहते भारावून गेले होते.

@arrahman has left everyone in awe of his brilliance at the #TATAIPL Opening Ceremony pic.twitter.com/tbiiROXdog

— IndianPremierLeague (@IPL) March 22, 2024